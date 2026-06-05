Un consigliere comunale di Viareggio ha proposto di ridurre l’Irpef per le famiglie con redditi bassi. La proposta prevede un abbassamento delle aliquote fiscali e un’eventuale modifica dell’addizionale comunale per chi supera la soglia di esenzione. Restano da calcolare i risparmi effettivi per le famiglie coinvolte e come cambierà la tassazione locale per i contribuenti sopra i limiti stabiliti. La proposta è in fase di valutazione da parte delle autorità comunali.

Quanto risparmierebbe concretamente una famiglia viareggina con la nuova riforma?. Come cambierà l'addizionale comunale per chi supera la soglia di esenzione?. Quale cifra del bilancio comunale verrà destinata al taglio delle tasse?. Perché la proposta nasce dal confronto tra le liste di Marcucci e Maineri?.? In Breve Investimento stimato tra 300.000 e 400.000 euro dal bilancio comunale per la riforma.. Sostegno di Rossella Martina, Marialina Marcucci, Consorti, Lenci e Remaschi alla candidata.. Progetto per il Museo della Memoria dedicato alla strage ferroviaria del 29 giugno 2009.. Ballottaggio elettorale fissato per le giornate del 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, Maineri propone: meno Irpef per le famiglie a basso reddito

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