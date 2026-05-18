Fisco Leo Mef | Più semplificazioni e rapporto collaborativo con i contribuenti
Il rappresentante del Ministero dell'Economia ha annunciato un miglioramento nella procedura della dichiarazione precompilata, evidenziando un’accelerazione significativa in questa area. Ha inoltre sottolineato l’intenzione di introdurre ulteriori semplificazioni nel sistema fiscale e di rafforzare il rapporto tra amministrazione e contribuenti attraverso un approccio più collaborativo. Questi interventi fanno parte di un piano volto a rendere più efficiente e trasparente il percorso di adempimento fiscale.
“Sul fronte della semplificazione fiscale possiamo affermare che la dichiarazione precompilata ha registrato un'importante accelerazione. Per il periodo d'imposta 2025 è inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote che produrrà effetti positivi per i contribuenti. È stato rivisto anche il sistema delle detrazioni, introducendo un meccanismo collegato al quoziente familiare”. Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervenuto nel corso del webinar “Dichiarazione dei redditi 2026: cosa cambia davvero tra detrazioni, Cpb, Isa, Cripto, RW e nuove sanzioni” promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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