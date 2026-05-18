Il rappresentante del Ministero dell'Economia ha annunciato un miglioramento nella procedura della dichiarazione precompilata, evidenziando un’accelerazione significativa in questa area. Ha inoltre sottolineato l’intenzione di introdurre ulteriori semplificazioni nel sistema fiscale e di rafforzare il rapporto tra amministrazione e contribuenti attraverso un approccio più collaborativo. Questi interventi fanno parte di un piano volto a rendere più efficiente e trasparente il percorso di adempimento fiscale.

“Sul fronte della semplificazione fiscale possiamo affermare che la dichiarazione precompilata ha registrato un'importante accelerazione. Per il periodo d'imposta 2025 è inoltre prevista una rimodulazione delle aliquote che produrrà effetti positivi per i contribuenti. È stato rivisto anche il sistema delle detrazioni, introducendo un meccanismo collegato al quoziente familiare”. Lo ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze, intervenuto nel corso del webinar “Dichiarazione dei redditi 2026: cosa cambia davvero tra detrazioni, Cpb, Isa, Cripto, RW e nuove sanzioni” promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti Ets. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco, Leo (Mef): “Più semplificazioni e rapporto collaborativo con i contribuenti”

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