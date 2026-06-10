L’Ucraina ha lanciato missili Flamingo contro una fabbrica di armi situata in Russia. L’attacco si è verificato oggi, segnando un aumento della pressione militare di Kiev su obiettivi russi. La fabbrica colpita si trova in una regione industriale, ma non sono ancora stati resi noti dettagli sui danni o sui feriti. La mossa rappresenta un deciso passo avanti nelle azioni offensive ucraine contro obiettivi in territorio russo.

Kiev, 10 giugno 2026 – L’Ucraina torna ad attaccare in territorio russo e stavolta alza la posta in gioco. Missili da crociera FP-5 Flamingo hanno colpito oggi e per la seconda volta in un anno l’impianto industriale della difesa russa VNIIR Progress a Cheboksary, a 1.000 chilometri dal confine. Già in uso all’esercito di Kiev da un anno, il Flamingo è prodotto interamente in Ucraina ed ha u na gittata dichiarata di 3mila km, il doppio di quella di un Tomahawk americano (anche se è più pesante e meno agile), per intenderci. È in sostanza l’arma più potente dell’arsenale ucraino, teoricamente in grado di raggiungere obiettivi presenti ovunque, nella parte della Russia ‘europea’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Ucraina spara i potenti missili Flamingo, colpita fabbrica di armi in Russia: così Kiev alza l’asticella

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