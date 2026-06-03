Un attacco ha colpito un autobus nel Donetsk, provocando sette morti. Nel frattempo, le forze di Kiev hanno bersagliato una fabbrica di missili. Dopo la strage del 2 giugno, in cui sono morte almeno 21 persone, il presidente ucraino ha chiesto agli Stati Uniti di fornire immediatamente missili Patriot.

Zelensky chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot dopo la strage del 2 giugno, costata la vita ad almeno 21 persone. Mosca respinge le accuse, parla di raid contro infrastrutture militari ucraine e avverte che la guerra continuerà finché Kiev, secondo il Cremlino, rifiuterà veri colloqui di pace. Intanto il conflitto torna a colpire anche in territorio russo: secondo fonti ucraine e media russi, droni avrebbero preso di mira uno stabilimento legato alla produzione missilistica nell’oblast di Tambov e un terminal petrolifero nell’area di San Pietroburgo. Nel Donetsk occupato, le autorità filorusse denunciano invece un attacco contro un autobus diretto in Crimea, con sette morti e almeno undici feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra in Ucraina, attacco a un autobus nel Donetsk: sette morti. Kiev colpisce fabbrica di missili

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AN HOUR AGO! UKRAINES BIGGEST VICTORY! EUROPE MAKES FINAL DECISION — PUTIN WONT SURVIVE THIS BLOW!

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