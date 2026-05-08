Nelle ultime settimane, i missili Flamingo, sviluppati dall’Ucraina, sono stati utilizzati per colpire vari obiettivi in territorio russo. Tra gli obiettivi colpiti ci sono anche impianti che producono componenti elettronici destinati all’apparato militare russo. La capacità di questi missili a lungo raggio rappresenta una risposta alle richieste di armi avanzate da parte dell’Ucraina ai paesi occidentali.

I missili indigeni Flamingo, la risposta ucraina alla mancanza di armi a lungo raggio richieste ai partner occidentali, hanno colpito diversi obiettivi in Russia, compreso un impianto che forniva importanti componenti elettronici all’apparato militare di Mosca. Ciò conferma la capacità di Kiev di colpire a distanza e con precisione, attraverso un sistema d’arma sviluppato entro i suoi confini, in tempi estremamente ridotti. Nel video diffuso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si può osservare distintamente un gruppo di tre lanciatori schierati in campo aperto da cui decollano, uno dopo l’altro, i missili da crociera F-5 Flamingo che, secondo quanto dichiarato, hanno coperto una distanza di oltre 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili Flamingo a segno: come funziona l'arma a lungo raggio di Kiev che mette la Russia nel mirino

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