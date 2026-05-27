Ucraina nell’Ue il muro della Lega e la frenata di Tajani | Prima i Balcani Pd e Iv | Governo in tilt Meloni chiarisca

La Commissione europea ha annunciato che a giugno proporrà di aprire i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione europea. In risposta, il governo italiano ha espresso opposizione, con alcuni rappresentanti che hanno sottolineato la priorità dei Balcani. Il ministro degli Esteri ha commentato che bisogna concentrarsi prima sulla regione balcanica. Parti politiche di opposizione hanno chiesto chiarimenti e criticato la gestione delle decisioni europee da parte dell’attuale esecutivo.

Ucraina e Moldavia nell’Unione europea? No grazie. Non fa in tempo a diffondersi da Bruxelles la notizia che la Commissione Ue proporrà a giugno di aprire il primo capitolo dei negoziati per l’adesione dei due Paesi ex U che dal governo italiano si alza il muro. O meglio, da un pezzo di governo. «La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni», demolisce lo scenario il partito di Matteo Salvini. Ma a frenare un po’ a sorpresa è pure l’altro vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

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