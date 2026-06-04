Putin | sì all’Ucraina nell’UE ma solo senza fini militari

Il presidente ha affermato che l’Ucraina può entrare nell’Unione Europea solo se non utilizza i territori ceduti per scopi militari. Tuttavia, non ha specificato quali aree devono essere consegnate o le modalità di integrazione. La posizione evidenzia un collegamento tra l’adesione e l’assenza di finalità militari nelle zone cedute. Non sono stati forniti dettagli sui passaggi necessari per l’eventuale adesione o sulle modalità di integrazione senza che l’UE assuma un ruolo di blocco militare.

Quali territori deve cedere l'Ucraina per ottenere l'adesione europea?. Come può l'UE integrare l'Ucraina senza diventare un blocco militare?. Perché l'invio di droni europei alimenta la posizione russa?. Dove si svolgeranno le trattative proposte da Zelensky per la pace?.? In Breve Zelensky propone trattative in un paese neutrale tramite lettera aperta al Cremlino. Russia esige la cessione del Donbass per una risoluzione del conflitto. L'UE fornisce droni a lungo raggio per colpire obiettivi strategici. Attacco aereo ucraino recente ha colpito la base navale di San Pietroburgo. Putin apre al dialogo sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Putin lancia lallarme: lUcraina sta per tentare una mossa che può porre fine alla guerra!

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