lucca torna al napoli niente riscatto del nottingham forest

L’attaccante torna al Napoli dopo aver giocato in Inghilterra con il Nottingham Forest. La società inglese ha annunciato ufficialmente di non esercitare l’opzione di riscatto prevista nel contratto. Il giocatore, quindi, rientra nella rosa partenopea, senza ulteriori dettagli sulla durata del nuovo prestito o eventuali modifiche contrattuali. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club inglese.

Con una nota ufficiale sul sito, gli inglesi del Nottingham Forest hanno comunicato la propria volontà di non riscattare il giocatore dopo il prestito. Il diritto di riscatto era molto alto, fissato a più di 30 milioni di euro. Il calciatore torna quindi in azzurro, dove Allegri lo valuterà nel ritiro per decidere se tenerlo in rosa o mandarlo ancora in prestito. Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.898 nuovi positivi e 11 decessi Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Lorenzo Lucca lascia Napoli direzione Nottingham Forest

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