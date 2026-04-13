Lucca decisione ormai definitiva | il Nottingham Forest rinuncia al riscatto e l’attaccante farà ritorno al Napoli

Il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto sull’attaccante, che quindi tornerà ufficialmente al Napoli. La cifra prevista per il trasferimento era di 35 milioni di euro, ma la società inglese ha comunicato di aver rinunciato all’acquisto. Di conseguenza, il giocatore farà ritorno alla squadra italiana, con cui ha già avuto diverse esperienze in passato. La decisione rappresenta una svolta nel mercato dei trasferimenti di questa stagione.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Comolli promette: «Sarà un mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic vi dico questo» – VIDEO Fiorentina, Paratici: «Malagò? Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove» Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio, le scelte di Vanoli e Sarri per il match di Serie A! Ecco come scendono in campo le due squadre Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lucca, decisione ormai definitiva: il Nottingham Forest rinuncia al riscatto e l’attaccante farà ritorno al Napoli Lucca-Napoli: flop al Nottingham Forest, presa la decisione per l’estateLorenzo Lucca torna al Napoli in estate dopo il flop al Nottingham Forest, ma la dirigenza ha già pianificato la cessione fissando il prezzo tra 18 e... Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal NapoliLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in... LORENZO LUCCA BOCCIATO IN INGHILTERRA NOTTINGHAM FOREST DICE NO AL RISCATTO DA 40 MILIONI