Lucca-Napoli | flop al Nottingham Forest presa la decisione per l’estate

Lorenzo Lucca, che il passato campionato ha disputato in prestito al Nottingham Forest, tornerà al Napoli questa estate. La società azzurra ha già stabilito di mettere in vendita il giocatore, con una cifra di vendita che si aggira tra 18 e 20 milioni di euro. La decisione arriva dopo un’esperienza giudicata poco positiva in Inghilterra.

Lorenzo Lucca torna al Napoli in estate dopo il flop al Nottingham Forest, ma la dirigenza ha già pianificato la cessione fissando il prezzo tra 18 e 20 milioni di euro. Lucca: il flop al Nottingham Forest e il ritorno forzato al Napoli. Il club inglese non eserciterà l’opzione di riscatto. L’attaccante italiano, arrivato alla Premier League a gennaio con l’obiettivo di rilanciarsi, è stato progressivamente emarginato dalla rosa del Nottingham Forest, trovando spazi sempre più ridotti e finendo ai margini delle convocazioni. La stagione in Inghilterra si è trasformata in un incubo calcistico, chiudendo definitivamente il capitolo inglese. Lucca rientrerà a Napoli in estate con lo status di giocatore in esubero.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lucca-Napoli: flop al Nottingham Forest, presa la decisione per l’estate Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal NapoliLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in... Napoli, Lucca ancora dubbioso sul trasferimento al Nottingham ForestL’esperienza di Lorenzo Lucca al Napoli non ha finora prodotto i risultati attesi.