lucca cuore della toscana

Domani, la 1000 Miglia 2026 entrerà nel cuore della Toscana, dopo aver lasciato Montecatini Terme. La carovana di auto storiche attraverserà le strade della regione, con un percorso che si snoda tra paesaggi e centri urbani. La manifestazione prevede il passaggio di numerose vetture d’epoca, accompagnate da mezzi di supporto e da un pubblico che si raduna lungo il tragitto.

Da domani, dopo un breve intermezzo a Montecatini Terme, la 1000 Miglia 2026 approderà nel cuore della Toscana. Il fascino senza tempo della corsa si appresta a sposare l’eleganza di Lucca, regalando un connubio perfetto tra motori d'epoca e arte. I bolidi storici della Freccia Rossa attraverseranno una delle città più suggestive d’Italia, offrendo uno spettacolo visivo unico al mondo. Il percorso sfiorerà le monumentali Mura cinquecentesche, intatte e interamente percorribili, che abbracciano il centro storico come uno scrigno. Le vetture sfileranno a ridosso di piazze leggendarie: da Piazza Napoleone alla magica Piazza dell'Anfiteatro, con la sua inconfondibile forma ellittica nata sulle rovine dell'antica struttura romana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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