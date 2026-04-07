Dopo il ponte pasquale, si analizzano le destinazioni più visitate dagli italiani durante le festività. Firenze e Lucca si confermano tra le mete più gettonate in Toscana, attirando numerosi turisti. I viaggi di pasqua hanno coinvolto diverse regioni, con molte persone che hanno scelto di trascorrere le vacanze in città d’arte e località di interesse storico. Il ritorno alla routine segna anche il momento di fare i conti con le preferenze di viaggio di quest’anno.

FIRENZE – Il ponte pasquale si è appena concluso e, con il rientro alla quotidianità, è tempo di tracciare un bilancio definitivo sulle scelte turistiche degli italiani. Secondo i dati raccolti ed elaborati dal portale Holidu.it, le festività di Pasqua e Pasquetta appena trascorse hanno confermato il forte desiderio di viaggiare dei nostri connazionali, divisi tra il fascino delle grandi capitali europee e la riscoperta delle bellezze della penisola. Il focus sulla Toscana: Firenze e Lucca in classifica. Guardando alla graduatoria delle trenta mete più ricercate per queste ultime vacanze, la Toscana si è ritagliata un ruolo di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bilancio di Pasqua: le mete preferite dagli italiani. Firenze e Lucca tengono alta la bandiera della Toscana

Dove vanno gli italiani a Pasqua: Roma prima, Napoli sul podio. In Puglia e Campania le mete preferitePasqua si conferma un’occasione privilegiata per gli italiani che scelgono di concedersi qualche giorno di pausa tra viaggi e brevi fughe.

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