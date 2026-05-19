Nel cuore della Toscana, tra le colline di Castiglioncello del Trinoro nella Val d'Orcia, si trova Monteverdi Tuscany, un antico borgo che offre servizi dedicati alla cura della pelle. La struttura propone trattamenti personalizzati pensati per il benessere di ogni cliente. L'edificio, risalente a epoche passate, si integra nel paesaggio circostante, creando un ambiente ideale per il relax. I trattamenti sono eseguiti da professionisti specializzati, utilizzando prodotti selezionati. La località si distingue per la sua atmosfera autentica e tranquilla.

Ho pensato, quindi, che mettermi in viaggio per Monteverdi Tuscany, un albergo diffuso o, ancora meglio, un piccolo borgo medievale arroccato sulle colline di Castiglioncello del Trinoro, nel cuore della Val d'Orcia, nientemeno che Patrimonio Unesco, sarebbe stato il modo migliore per appagare i desideri dello spirito, e assecondare quelli del corpo. All'interno di questo gioiellino dallo stile toscano, un angolo di mondo lontano dalla frenesia cittadina, dove lo sguardo si perde all'orizzonte mescolandosi a un silenzio che rigenera fin dai primi istanti, sorge infatti una vera oasi di benessere, l'esclusiva Spa &... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Monteverdi Tuscany, nel cuore della Toscana, dove il benessere della pelle è creato su misura

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Your dream stay in Tuscany and a botanical Garden to visit! La Gualda Vecchia

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