L'ex cinema Nazionale a Lucca sarà trasformato in un polo d’arte mondiale grazie a un investimento di 13 milioni di euro. Il progetto prevede una riqualificazione dell’edificio situato in piazzale Verdi, ma ancora non sono stati definiti i dettagli sulla fonte dei finanziamenti. Restano da chiarire chi si occuperà di coprire i costi necessari per completare i lavori di rinnovamento.

Cosa diventerà l'ex cinema Nazionale dopo il cantiere di piazzale Verdi?. Chi finanzierà i 13 milioni di euro necessari per la riqualificazione?. Come cambierà la funzione sociale dell'area dopo l'abbandono del 2009?. Quando sarà possibile visitare il nuovo polo artistico internazionale?.? In Breve Investimento di 13 milioni tra Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Ragghianti. Lavori in piazzale Verdi previsti tra giugno 2024 e apertura definitiva nel 2029. Progetto architettonico Too Studio con recupero decori settecenteschi e spazi flessibili. Ex cinema Nazionale ospiterà collezioni De Simone, Civitali, Paolini, Batoni, Guidotti e Kauffmann. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, cantiere da 13 milioni: l’ex cinema diventa polo d’arte mondiale

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