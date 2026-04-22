L’Università della Calabria e la Fondazione Carical hanno avviato un progetto chiamato Atelier in Campus, che prevede la residenza di quattro artisti all’interno del campus. Questa collaborazione mira a creare un collegamento tra il mondo accademico e l’arte contemporanea, coinvolgendo artisti in residenza per un periodo di tempo determinato. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di promozione della sperimentazione artistica sul territorio.

L’Università della Calabria e la Fondazione Carical hanno avviato una collaborazione strategica per trasformare il campus universitario in un polo di sperimentazione artistica attraverso il progetto Atelier in Campus. L’iniziativa prevede l’accoglienza di artisti in residenza per la creazione di quattro opere d’arte contemporanea, con un percorso che culminerà a settembre con un evento celebrativo a Matera. Il piano operativo prevede che, nelle prossime settimane, i professionisti dell’arte lavorino direttamente all’interno del campus, entrando in contatto con la comunità accademica. La selezione dei creativi e la definizione delle linee tematiche saranno affidate a una commissione formata da rappresentanti dell’UniCal e della Fondazione Carical.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’UnCal diventa un polo d’arte: arrivano 4 artisti in residenza

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