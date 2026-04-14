A Bondeno, una villa storica sta per trasformarsi in un nuovo polo sanitario con un investimento di 8,5 milioni di euro. La struttura, situata nell’Alto ferrarese, sta subendo lavori di recupero e di aggiornamento tecnologico per diventare un centro dedicato alla sanità. Questa operazione coinvolge interventi di ristrutturazione e modernizzazione, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari all’interno di un edificio di valore storico.

Il cuore pulsante della sanità nell’Alto ferrarese sta cambiando volto, tra il recupero di una dimora storica e la modernizzazione tecnologica. A Bondeno, i lavori per trasformare Villa Borselli in un polo sanitario integrato hanno raggiunto una fase decisiva: dopo aver consolidato le strutture storiche e le maniche di collegamento, gli operai sono ora impegnati nella posa degli impianti e nella creazione delle pareti interne. L’investimento complessivo, che ammonta a 8,5 milioni di euro e che vede l’Ausl Ferrara come committente principale, mira a restituire funzionalità a un edificio che deve rispondere alle necessità post-sisma del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondeno: Villa Borselli diventa un polo sanitario da 8,5 milioni

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