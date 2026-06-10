Durante una raccolta firme di Futuro Nazionale, è stata scattata una foto in cui si vede un esponente politico al fianco di un generale in divisa. La foto, pubblicata sui social, ha generato commenti contrastanti tra gli utenti. La scena si svolge davanti a un banchetto elettorale, dove i due sono ripresi mentre interagiscono. La foto ha attirato l’attenzione per la presenza dell’esponente politico insieme al militare.

Una fotografia scattata durante una raccolta firme di Futuro Nazionale sta facendo il giro dei social network. Nello scatto, condiviso nelle ultime ore da numerose pagine e utenti, si vede Sylvie Lubamba dietro un banchetto elettorale del movimento guidato da Roberto Vannacci. L’ex showgirl nera appare sorridente accanto al materiale promozionale del partito, in una scena che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti e generato centinaia di commenti online. La viralità della foto non è legata soltanto alla notorietà di Lubamba, volto televisivo diventato popolare nei primi anni Duemila grazie a programmi come Markette e La Talpa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Lubamba al fianco di Vannacci: lo scatto al banchetto elettorale che divide l’Italia

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Il generale Vannacci lascia la Lega e diventa un rivale per Salvini: la destra è sempre più estrema

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