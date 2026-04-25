Anpi scontro sul 25 Aprile | No al banchetto di Vannacci

Oggi in piazza Costituzione si svolge una manifestazione con corteo promossa da Anpi e dal Comune di Mirandola, mentre nello stesso momento un altro gruppo ha allestito un banchetto di Futuro Nazionale. L'Anpi di Mirandola ha espresso sdegno per la presenza di questo banchetto, che ha suscitato l’indignazione tra i partecipanti alla manifestazione. La tensione tra le due parti riguarda la commemorazione del 25 Aprile e le modalità di celebrazione.

Alimenta indignazione da parte di Anpi Mirandola la presenza oggi in piazza Costituzione del banchetto di Futuro Nazionale, quando nelle stesse ore si svolgerà la manifestazione con corteo promossa da Anpi e Comune di Mirandola. A provocare la reazione di Francesca Donati, presidente Anpi Mirandola, è un video pubblicato via social dal capogruppo consiliare di Mirandola di Futuro Nazionale, Guglielmo Golinelli. "Liberazione con Anpi, Bonelli e Schlein? No! Meglio remigrazione con Roberto Vannacci" afferma Golinelli nel video. "L’Anpi esprime profonda preoccupazione per il video – afferma Donati – in quanto vengono contrapposti i valori della Festa della Liberazione con la reimmigrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anpi, scontro sul 25 Aprile: "No al banchetto di Vannacci" Notizie correlate Leggi anche: Festa del 25 aprile, è scontro tra Anpi e parrocchia di Lesmo e Correzzana Mattarella contro Vannacci, è scontro sul 25 aprile: parla il generale, il Colle risponde cosìIl 25 aprile torna al centro del dibattito pubblico italiano, tra celebrazioni ufficiali e nuove polemiche politiche. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anpi, scontro sul 25 Aprile: No al banchetto di Vannacci; Lesmo, l'Anpi attacca il parroco: Fissare le Prime Comunioni sabato 25 aprile è una mancanza di rispetto verso la memoria; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Alba celebra l’81esimo anniversario della Liberazione. Anpi, scontro sul 25 Aprile: No al banchetto di VannacciMirandola, la presidente Donati: Inopportuno concedere quello spazio durante il corteo. Auspichiamo non ci siano scontri. ilrestodelcarlino.it Il Comune di Maclodio nega il 25 aprile e l’Anpi scende in piazzaA Maclodio il 25 Aprile diventa terreno di scontro. L’Anpi provinciale di Brescia, insieme alle sezioni locali e ad altre realtà democratiche e antifasciste, ... elivebrescia.tv Ho firmato oggi la mia tessera ANPI. Alla vigilia del 25 aprile, giornata della Liberazione d’Italia. É stato per me un modo per rendere onore alle partigiane e ai partigiani che insieme ai cittadini Italiani nel 1945 ci hanno consegnato l’Italia libera dal nazifascism - facebook.com facebook 25 aprile, Anpi e antagonisti in piazza x.com