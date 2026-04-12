Questa mattina nel centro di Guastalla si è verificato un acceso confronto tra un gruppo di giovani antifascisti e i sostenitori di un'organizzazione politica. Durante il diverbio, sono stati coinvolti anche i carabinieri, intervenuti per sedare gli scontri e riportare la calma. L'episodio è avvenuto durante un banchetto organizzato da un esponente politico noto per le sue posizioni. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un acceso scontro verbale ha travolto questa mattina il centro di Guastalla, dove un gruppo di giovani antifascisti si è confrontato con i sostenitori di Futuro Nazionale. La tensione si è concentrata presso lo stand allestito dal movimento del generale Vannacci, impegnato nella promozione della raccolta firme per il cosiddetto Pacchetto sicurezza – Tolleranza zero. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, i quali hanno provveduto a identificare diverse persone presenti sul posto durante la risoluzione della disputa. Le dinamiche dello scontro e le posizioni in campo. Il diverbio scoppiato nelle vicinanze del banchetto ha contrapposti gli esponenti della destra e un gruppo di attivisti legati all’area antifascista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guastalla, scontri al banchetto di Vannacci: intervengono i carabinieri

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