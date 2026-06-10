Louis Dassilva è stato assolto dall’accusa di omicidio di Pierina Paganelli. La moglie dell’ex imputato ha dichiarato che non torneranno più a vivere in via del Ciclamino, aggiungendo che ci sono persone brutte nella zona. La decisione di non rientrare è stata comunicata dopo il risultato giudiziario. Nessun dettaglio su eventuali azioni future o altri provvedimenti.

Dopo l’assoluzione per l’omicidio di Pierina Paganelli la moglie dell’ex imputato annuncia: «Non torneremo mai più a vivere lì». La prima notte da uomo libero dopo quasi due anni di carcere non sarà quella del ritorno a casa. O almeno non nella casa che per mesi è stata al centro del caso giudiziario più seguito d’Italia. Dopo l’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli, a colpire sono state soprattutto le parole della moglie Valeria Bartolucci, che all’uscita dal carcere dei Casetti di Rimini ha messo subito una distanza netta da quel luogo diventato simbolo dell’inchiesta: via del Ciclamino. « Non torneremo mai più a vivere in via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Louis Dassilva libero, Valeria Bartolucci chiude con via del Ciclamino: «Ci sono brutte persone»

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Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: è libero. Le lacrime fuori dal carcere

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