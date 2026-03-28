Un nuovo video inedito di Valeria Bartolucci è stato diffuso in relazione all’omicidio di Pierina Paganelli. La donna ha dichiarato di non ricordare se Louis sia uscito quella notte. Le sue prime dichiarazioni sulla vicenda sono state rese pubbliche, offrendo un nuovo elemento alla ricostruzione dei fatti. La vicenda giudiziaria prosegue con testimoni e documenti già depositati in tribunale.

Sin dall’inizio della vicenda Valeria Bartolucci si batte per l’innocenza del marito, Louis Dassilva, ora a processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. A favore di telecamera la donna ha sempre riferito che nella tarda serata del 3 ottobre 2023 Dassilva è rimasto in casa e ha dormito sul divano perché sofferente per una gamba dopo un incidente. In un video inedito mandato in onda a Quarto Grado, registrato il 6 ottobre 2023, Bartolucci riporta invece un’altra verità: “Non so se sia uscito“. Il video inedito di Valeria Bartolucci Come anticipato, venerdì 27 marzo Quarto Grado ha mandato in onda un documento inedito sull’omicidio di Pierina Paganelli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Paganelli, spunta un video inedito di Valeria Bartolucci: "Non so se quella notte Louis sia uscito"

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