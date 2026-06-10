Louis Dassilva è stato assolto e liberato. La decisione è stata comunicata durante una diretta da Rimini. La Procura ha annunciato che si opporrà con un ricorso in Appello. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario che ha coinvolto Dassilva, il quale era stato imputato in precedenza. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della decisione o sui reati contestati. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione dell’imputato.

Rimini, 10 giugno 2026 – Alla fine è arrivata la sentenza tanto attesa: Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato assolto dall’accusa di aver ucciso la 78enne ex infermiera, trucidata il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino 31 a Rimini. La lettura del verdetto (video) dei giudici della Corte di Assise è arrivato alle 2.20 di notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. Rimini 09-06-2026 - Omicidio Paganelli-Dassilva ultima udienza Assoluzione uscita carcere. © Manuel Migliorini Adriapress. Il giallo di via del Ciclamino ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso per quasi tre anni, con un processo-maratona durato 10 mesi e ricco di colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva assolto e liberato: la diretta live da Rimini. La Procura si avvia verso il ricorso in Appello

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Detenuto da giugno 2024. Assolto. Louis Dassilva è un uomo libero. Nessuno dei giudici che lo ha incarcerato e gli ha rovinato la vita pagherà. Aspetto i commenti di chi ha votato No al referendum. x.com

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