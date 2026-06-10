Musetti e Darderi hanno annunciato il forfait al torneo di Queen’s, aggiungendosi ad altri giocatori che hanno rinunciato agli eventi pre-Wimbledon. La pioggia e gli infortuni hanno causato numerose assenze nei tornei di preparazione sull’erba, a meno di tre settimane dal Grande Slam. La situazione ha portato a una riduzione significativa del campo di partecipanti e a un rallentamento nei recuperi degli atleti coinvolti.

La stagione sull’erba si apre sotto il segno delle assenze. A meno di tre settimane dall’inizio di Wimbledon, i principali tornei di preparazione stanno facendo i conti con una vera e propria emergenza infortuni, tra forfait eccellenti e recuperi che procedono più lentamente del previsto. Gli ultimi a sfilarsi sono Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, costretti a rinunciare al Queen’s Club Championships, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario pre-Slam. Per il tennista toscano lo stop è legato al recupero dall’infortunio al retto femorale, un problema fisico che continua a richiedere prudenza e che ne aveva già condizionato la programmazione nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lorenzo Musetti e Luciano Darderi rinunciano al Queen’s: pioggia di forfait nei tornei pre-Wimbledon

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