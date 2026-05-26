Luciano Darderi ha vinto il suo match di primo turno al Roland Garros 2026, battendo in tre set Sebastian Ofner. Con questa vittoria, può superare Lorenzo Musetti nel ranking ATP. La partita si è conclusa con Darderi che ha conquistato i tre set necessari. È il primo successo del giocatore in questa edizione del torneo. La sua avanzata al secondo turno è stata confermata anche dal punteggio finale.

Luciano Darderi non stecca al debutto e si impone in tre set sull’ostico austriaco Sebastian Ofner avanzando come da pronostico al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista italo-argentino ha confermato sul campo il suo status di testa di serie numero 14 del seeding, ottenendo l’ennesimo successo della stagione sulla terra battuta e tenendo vivo il sogno di raggiungere la seconda settimana del Major parigino. Il 24enne azzurro, che affronterà tra due giorni l’argentino Francisco Comesaña in un match sulla carta abbastanza aperto, incassa nel frattempo dei punti preziosi per la sua classifica e si avvicina al prestigioso obiettivo di diventare il nuovo numero due d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi può scavalcare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: le proiezioni al Roland Garros

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Luciano DARDERI supera Hanfmann e approda al 3° turno a Roma!

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