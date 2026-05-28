Lorenzo Musetti si mantiene nel ranking ATP dopo l’eliminazione al Roland Garros. Luciano Darderi, invece, ha perso contro un giocatore argentino, fallendo un’occasione importante. La sconfitta di Darderi ha impedito il sorpasso di Musetti nella classifica mondiale. La competizione sulla terra rossa si è conclusa senza variazioni significative nella posizione dei due tennisti.

Luciano Darderi ha fallito il grande esame di maturità, venendo sconfitto dall’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros 2026: il tennista italiano è sempre stato costretto a inseguire sulla terra rossa di Parigi e ha capitolato al quinto set, salutando così prematuramente il secondo Slam della stagione. Si trattava di un’occasione importante per la testa di serie numero 14 del tabellone, che aveva tutte le carte in regola per farsi strada dopo aver raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia e i quarti di finale del torneo ATP 500 di Amburgo nelle ultime settimane. Il 24enne aveva un’occasione d’oro per superare Lorenzo Musetti nel ranking ATP: il toscano è fermo in 16ma posizione virtuale con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sfuma il sorpasso di Luciano Darderi, Lorenzo Musetti si salva: il ranking ATP dopo l’eliminazione al Roland Garrops

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