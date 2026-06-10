I giudici della Corte d’Assise sono entrati in camera di consiglio dopo aver ascoltato le testimonianze e analizzato gli elementi presentati durante il processo. La discussione ha riguardato diversi indizi raccolti, ma mancano ancora prove definitive per arrivare a una decisione. La camera di consiglio si è protratta per 16 ore, senza che si arrivasse a una sentenza. I giudici devono valutare attentamente le evidenze prima di pronunciare un verdetto.

Quando ieri si sono ritirati in camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise, due togati e sei comuni cittadini, avevano da esaminare tanti indizi ma poche certezze. Del resto lo stesso pubblico ministero, Daniele Paci, aveva definitivo il processo Paganelli come «squisitamente indiziario», per cui una condanna all’ergastolo contro ogni ragionevole dubbio era sembrata alquanto difficile. Indiscrezioni vorrebbero infatti che solo uno dei giurati popolari fosse propenso alla condanna di Louis Dassilva. Dopo 15 ore di camera di consiglio il verdetto pare però sia stato unanime. Per capirne di più bisognerà attendere le motivazioni, che saranno depositate tra 90 giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'omicidio di Pierina Paganelli, i nodi irrisolti nelle 16 ore di camera di consiglio

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta

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