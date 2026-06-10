Louis Dassilva è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La decisione è stata presa dalla Corte d'assise dopo 16 ore di camera di consiglio, nel corso della notte.

AGI - Assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. È la decisione della Corte d'assise arrivata nel corso della notte appena trascorsa dopo 16 ore di camera di consiglio. La donna era stata uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto dell'assoluzione ha riguardato l'unico indagato, il 36enne senegalese Louis Dassilva. La Procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo "al di là di ogni ragionevole dubbio", mentre la difesa ha premuto sull'assoluzione per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Assolto Louis Dassilva nel caso Pierina Paganelli, il verdetto dopo 16 ore di Camera di Consiglio

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Louis Dassilva assolto - Pierina Paganelli

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