Nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2026, nel seminterrato di una via di Rimini, sono state trovate tracce di un'azione sospetta, tra cui un tablet appartenente a una vittima. A poche ore dall’omicidio, è stata registrata un’interazione umana sul dispositivo, avvenuta circa tre ore dopo il fatto. Gli inquirenti stanno analizzando i dati del tablet e le circostanze dell’interazione, mentre la scena del crimine viene ispezionata con attenzione.

Rimini, 27 aprile 2026 – Ore dopo il delitto, nel cuore della notte e nel buio del seminterrato di via del Ciclamino, nelle cui fauci alle 22.13 del 3 ottobre 2023 si era consumato l’omicidio di Pierina Paganelli, lo schermo del tablet della 78enne si attivò. È questo il punto fermo messo oggi in Corte d’Assise durante la deposizione del maresciallo Francesco Lobefaro, richiamato al banco dei testimoni per relazionare l’analisi compiuta sul dispositivo che Pierina aveva nella borsa la sera in cui venne uccisa con 29 coltellate. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoomicidio-di-pierina-si-torna-in-aula-per-ascoltare-gli-ultimi-testimoni-opf4304f Perché il tablet di Pierina si è acceso dopo l’omicidio?.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del tablet di Pierina Paganelli: “Interazione umana 3 ore dopo l’omicidio”

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