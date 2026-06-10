Oggi, una donna ha dichiarato di aver ritrovato fiducia nella giustizia dopo due anni di carcere ingiusto per un suo familiare. La donna ha espresso una sensazione di felicità improvvisa, riferendo che la situazione si è risolta con un risultato positivo. La vicenda ha coinvolto un uomo, chiamato in modo fittizio, e si è conclusa con la sua scarcerazione. La donna ha condiviso il suo stato d’animo di sollievo.

Rimini, 10 giugno 2026 – "Oggi ho riacquistato un po' di fiducia nella giustizia". Lo ha detto Valeria Bartolucci ieri notte mentre la scritta 'La legge è uguale per tutti' le campeggiava alle spalle nell'aula del tribunale in cui era appena stata letta la sentenza di assoluzione del marito dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli. E lo ha ripetuto sempre Valeria anche davanti al carcere di Rimini, quando nell'attesa dell'uscita di Louis Dassilva da uomo libero la moglie dell'imputato si è lasciata andare ripercorrendo "tre anni di cose accumulate sulle spalle - ha spiegato Bartolucci ai cronisti - Cose che mi sono sempre sforzata di portare sulle spalle pur diventando gravose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo di Valeria Bartolucci: “Per Louis due anni di carcere ingiusti, ora una felicità improvvisa”

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Omicidio Paganelli, lo sfogo di Valeria Bartolucci - Vita in diretta 12/12/2025

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