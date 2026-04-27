È morto U Mastru | mistero sulle ultime ore del capo dei capi della ‘ndrangheta

È deceduto “U Mastru”, figura di spicco e leader della ‘ndrangheta. Le circostanze delle sue ultime ore sono al centro di inchieste e ricostruzioni, con interrogativi ancora aperti su come siano andate realmente le cose. La sua morte ha suscitato interesse e interrogativi tra gli investigatori, che cercano di chiarire i dettagli di un episodio che ha lasciato molti punti da definire.