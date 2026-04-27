È morto U Mastru | mistero sulle ultime ore del capo dei capi della ‘ndrangheta
È deceduto “U Mastru”, figura di spicco e leader della ‘ndrangheta. Le circostanze delle sue ultime ore sono al centro di inchieste e ricostruzioni, con interrogativi ancora aperti su come siano andate realmente le cose. La sua morte ha suscitato interesse e interrogativi tra gli investigatori, che cercano di chiarire i dettagli di un episodio che ha lasciato molti punti da definire.
Ci sono morti che chiudono una vita. E poi ci sono morti che aprono domande, sospetti, ricostruzioni da rifare pezzo per pezzo. Nelle ultime ore, attorno a un nome pesantissimo della storia criminale calabrese, il racconto si è spezzato in versioni diverse. E adesso, a parlare, sono soprattutto i dubbi. Perché quando si tratta di un detenuto al 41-bis, di un trasferimento in ospedale che qualcuno conferma e qualcuno smentisce, e di una famiglia che chiede di “fare luce”, ogni dettaglio diventa un punto di tensione. E ogni silenzio pesa ancora di più. Giuseppe Commisso, conosciuto come “U Mastru”, è morto a 79 anni. Era detenuto in un carcere del Nord Italia, sottoposto al regime del 41-bis.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Notizie correlate
Leggi anche: Usa e Israele attaccano l'Iran: «Probabile che Khamenei sia morto, uccisi ministro della Difesa e capo dei Pasdaran». Missili su Gerusalemme, il regime spara sulle basi nel Golfo | I target dei raid
Nuovi guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Ferdico: "Terminale milanese del narcotraffico della 'ndrangheta"Un maxi blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla procura di Catanzaro, ha fatto emergere un vasto traffico di stupefacenti gestito dalla...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: È morto a Milano Giuseppe Commisso, u Mastru di Siderno; Morto Giuseppe Commisso, storico boss della ‘ndrangheta jonica; Rassegna stampa 27-04-2026 edizioni Calabria; Atleti 90enni più veloci del mondo: demolito il record degli americani. Chi sono.
È morto U Mastru: mistero sulle ultime ore del capo dei capi della ‘ndranghetaSi chiude un capitolo importante nella storia recente della criminalità organizzata calabrese. È morto a 79 anni Giuseppe Commisso, conosciuto come U ... thesocialpost.it
È morto a Milano Giuseppe Commisso, u Mastru di SidernoÈ morto a 79 anni Giuseppe Commisso, detto U Mastru, considerato uno degli esponenti più influenti della ’ndrangheta e figura di vertice della ... messina.gazzettadelsud.it
È morto “U Mastru”: mistero sulle ultime ore del "capo dei capi" della 'ndrangheta - facebook.com facebook