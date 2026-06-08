Durante il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, in diretta, Thomas ha preso la testa della corsa al Col Robert Marchand. La tappa proseguirà con un percorso in discesa fino al traguardo, con alcuni strappi e due punti di montagna nelle fasi finali. La corsa è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Strada che tenderà a scendere fino al termine della tappa, con l’eccezione di diversi strappetti e dei due GPM previsti nelle fasi finali della frazione. 14.59 Tratto di discesa per la testa della corsa. 14.56 Mancano 100 km al traguardo. 14.53 Roel Van Sintmaartensdijk (Lotto Intermarché) ha abbandonato la corsa. 14.50 Il margine dei battistrada sul gruppo è di 5’35”. 14.47 Benjamin Thomas si prende anche il Col Robert Marchand e balza a soli due punti dal leader della classifica scalatori, Alex Baudin. 14.44 Mancano 106 km al traguardo. 14.41 Dopo tre ore di corsa la media oraria è di 40,4 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas passa in testa al Col Robert Marchand

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 : Le parcours / The route

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