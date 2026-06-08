LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Col Robert Marchand gruppo a 5’40
Durante la tappa odierna del Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il gruppo si sta avvicinando al leader, che si trova a circa cinque minuti e quaranta secondi di vantaggio. Attualmente, il distacco dai primi classificati è di circa cinque minuti e trenta secondi. La corsa prosegue con il gruppo che tenta di ridurre il divario rispetto alla testa della gara. La situazione rimane dinamica e in evoluzione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Il gruppo inizia a recuperare sulla testa della corsa: ritardo di 5’30” dai battistrada. 14.08 Caduta per Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL). 14.05 Mancano 127 km al traguardo. 14.02 Nessun azzurro nel gruppo di testa, ci aveva provato Matteo Trentin ma si era staccato quasi subito dal drappello dei contrattaccanti. 13.59 Il percorso, da questo momento in poi, salirà in maniera costante verso il Col Robert Marchand. 13.56 Scende sotto i 6? il margine dei battistrada: a 5’55” il gruppo. 13.53 Clement Braz Afonso, in stagione, ha ottenuto un sedicesimo posto alla Tirreno-Adriatico e un diciassettesimo posto alle Strade Bianche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 Stage 1: Everything Went Wrong
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