LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Col Robert Marchand gruppo a 5’40

Da oasport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il gruppo si sta avvicinando al leader, che si trova a circa cinque minuti e quaranta secondi di vantaggio. Attualmente, il distacco dai primi classificati è di circa cinque minuti e trenta secondi. La corsa prosegue con il gruppo che tenta di ridurre il divario rispetto alla testa della gara. La situazione rimane dinamica e in evoluzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Il gruppo inizia a recuperare sulla testa della corsa: ritardo di 5’30” dai battistrada. 14.08 Caduta per Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL). 14.05 Mancano 127 km al traguardo. 14.02 Nessun azzurro nel gruppo di testa, ci aveva provato Matteo Trentin ma si era staccato quasi subito dal drappello dei contrattaccanti. 13.59 Il percorso, da questo momento in poi, salirà in maniera costante verso il Col Robert Marchand. 13.56 Scende sotto i 6? il margine dei battistrada: a 5’55” il gruppo. 13.53 Clement Braz Afonso, in stagione, ha ottenuto un sedicesimo posto alla Tirreno-Adriatico e un diciassettesimo posto alle Strade Bianche. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour auvergne rh244ne alpes 2026 tappa di oggi in diretta si avvicina il col robert marchand gruppo a 5821740
© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina il Col Robert Marchand, gruppo a 5’40”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 Stage 1: Everything Went Wrong

Video Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 Stage 1: Everything Went Wrong

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine della fuga sempre intorno ai 6?Oggi si svolge una tappa del Live Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con un margine di fuga stabile intorno ai sei minuti.

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua a guadagnare la fuga, vantaggio superiore ai 5?Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con un ciclista che continua a mantenere un vantaggio superiore ai cinque minuti.

Temi più discussi: LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione di Baudin, i big si studiano; DIRETTA Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Tour Auvergne- Rhone Alps: percorso e favoriti.

tour auvergne live tour auvergne rhôneDIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Dauphiné): suivez la 2e étape avec Alex Baudin en jaune en liveAu lendemain du superbe coup de force signé par le Français Alex Baudin, auteur d’un succès en solitaire, le peloton du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Critérium du Dauphiné) reprend la route au départ ... rmcsport.bfmtv.com

tour auvergne live tour auvergne rhôneDiretta Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 live, seconda tappa© ASO / Gaetan FlammeAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web