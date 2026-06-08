LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Col Robert Marchand gruppo a 5’40

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, il gruppo si sta avvicinando al leader, che si trova a circa cinque minuti e quaranta secondi di vantaggio. Attualmente, il distacco dai primi classificati è di circa cinque minuti e trenta secondi. La corsa prosegue con il gruppo che tenta di ridurre il divario rispetto alla testa della gara. La situazione rimane dinamica e in evoluzione.