Oggi si è svolta una tappa del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con l’ultimo GPM della giornata iniziato e il gruppo in controllo. La corsa prosegue senza variazioni significative di posizione. Alle 15.52, Jan Castellon ha ottenuto un altro punto nella classifica scalatori, passando per primo sulla Côte de Roche-en-Forez. La classifica generale resta invariata rispetto alle fasi precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.52 Conquista un altro punto nella classifica scalatori Jan Castellon, che passa per primo anche sulla Côte de Roche-en-Forez. 15.49 Iniziato l’ultimo GPM di giornata: la Côte de Roche-en-Forez (GPM di quarta categoria di 2,1 km al 4,5%). 15.46 Mancano 61 km al traguardo. 15.43 Jan Castellon (Caja Rural Seguros RGA) passa per primo sulla Côte de Lérigneux. 15.40 Sono tre le squadre con più di un uomo presente nella fuga: la Movistar Team (Pablo Castrillo e Raul Garcia Pierna), la TotalEnergies (Jordan Jegat e Mattéo Vercher) e la NSN Cycling Team (George Bennett e Matteo Frigo). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato l’ultimo GPM di giornata, in controllo il gruppo

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TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2026 ETAPA 3 EN VIVO CONTRARRELOJ POR EQUIPOS COMPLETA | VISMA ARRASA

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