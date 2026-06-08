LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in sette per la vittoria il gruppo controlla
Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Il gruppo principale si trova a circa quattro minuti dal gruppo di testa, che conta sette atleti. A circa 15 chilometri dalla fine, gli uomini di testa stanno iniziando a mostrare segnali di tatticismo. La corsa prosegue con il controllo del gruppo principale, mentre i corridori cercano di gestire le energie in vista delle fasi finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Tra gli uomini di testa iniziano i tatticismi. Gruppo a 4 minuti quando mancano poco meno di 15 km. 16:52 Accelerazione violentissima da parte della Netcompany INEOS. Bolle qualcosa in pentola nel plotone? 16:50 Perfetto controllo da parte degli uomini EF Education EasyPost. Il gruppo paga 4’45” ai fuggitivi e con questo ritardo Baudin resterebbe maglia gialla. 16:47 Meno di 20 chilometri all’arrivo. Lo scollinamento dall’ultimo GPM avverrà a 12 km dal traguardo. 16:44 Sarà battaglia a 7 per la vittoria di tappa. Charmig, Jegat, Thomas e Renard raggiungono Braz Afonso, Van Mechelen e Garcia Pierna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 : Le parcours / The route
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