CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:55 Tra gli uomini di testa iniziano i tatticismi. Gruppo a 4 minuti quando mancano poco meno di 15 km. 16:52 Accelerazione violentissima da parte della Netcompany INEOS. Bolle qualcosa in pentola nel plotone? 16:50 Perfetto controllo da parte degli uomini EF Education EasyPost. Il gruppo paga 4’45” ai fuggitivi e con questo ritardo Baudin resterebbe maglia gialla. 16:47 Meno di 20 chilometri all’arrivo. Lo scollinamento dall’ultimo GPM avverrà a 12 km dal traguardo. 16:44 Sarà battaglia a 7 per la vittoria di tappa. Charmig, Jegat, Thomas e Renard raggiungono Braz Afonso, Van Mechelen e Garcia Pierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in sette per la vittoria, il gruppo controlla

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 : Le parcours / The route

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