LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga numerosa al comando ma il gruppo controlla

Da oasport.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, un gruppo numeroso ha tentato di allungare in testa alla corsa. Tuttavia, il gruppo principale ha mantenuto il controllo, impedendo la fuga. Alle 15.30, la squadra Visma Lease a Bike si trovava in testa al gruppo, che procedeva compatto. La corsa prosegue con le squadre pronte a reagire alle successive mosse dei ciclisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.30 E’ la Visma Lease a Bike che adesso tira in testa al gruppo. La squadra capitana da Jorgenson potrebbe puntare anche al successo di tappa con Wout Van Aert. 15.29 Ayuso si è riportato sul gruppo maglia gialla, che intanto mangia qualche secondo ai battistrada. Il ritardo del plotone è di 1’25”. 15.27 Sono passate poco più di due ore dall’inizio della tappa. Nonostante la continua salite la velocità media è piuttosto alta: 44 kmh. 15.25 Appena iniziato il GPM di terza categoria del Col des Limites, Ayuso è stato costretto a cambiare la bici a causa di una foratura. Lo spagnolo della Lidl Trek dovrà ora riportarsi in gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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