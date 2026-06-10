LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attacchi continui dal gruppo ma la fuga non si crea
Nella tappa odierna del Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes, il gruppo sta tentando più volte di lanciare attacchi per staccare i fuggitivi, ma senza successo. Gli attacchi si susseguono senza che nessuna fuga si formi stabilmente. La corsa rimane molto combattuta, con continui tentativi di allungo da parte dei corridori in testa, mentre il plotone principale controlla le azioni. La classifica generale si mantiene invariata alle 13.54.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.54 Continuano gli attacchi per portare via la fuga, che però ancora non riesce a partire definitivamente. Un altro allungo di 4 uomini è stato rapidamente ripreso dal resto del gruppo. 13.52 Nei prossimi 20km non ci sono salite classificate come GPM, ma la strada continua a salire e scendere senza sosta. Un mangia e bevi continuo che potrebbe affaticare le ruote più veloci del gruppo. 13.50 Sono stati affrontati i primi 20km di gara! Il gruppo prosegue compatto dopo diversi tentativi di allungo non andati a buon fine. 13.47 E’ stato ripreso il tentativo di fuga. Il gruppo di 30 attaccanti si era sgranato lungo la salita fino a contare solamente 7 ciclisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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