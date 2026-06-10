CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 13.54 Continuano gli attacchi per portare via la fuga, che però ancora non riesce a partire definitivamente. Un altro allungo di 4 uomini è stato rapidamente ripreso dal resto del gruppo. 13.52 Nei prossimi 20km non ci sono salite classificate come GPM, ma la strada continua a salire e scendere senza sosta. Un mangia e bevi continuo che potrebbe affaticare le ruote più veloci del gruppo. 13.50 Sono stati affrontati i primi 20km di gara! Il gruppo prosegue compatto dopo diversi tentativi di allungo non andati a buon fine. 13.47 E’ stato ripreso il tentativo di fuga. Il gruppo di 30 attaccanti si era sgranato lungo la salita fino a contare solamente 7 ciclisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacchi continui dal gruppo, ma la fuga non si crea

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TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2026 ETAPA 3 EN VIVO CONTRARRELOJ POR EQUIPOS COMPLETA | VISMA ARRASA

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