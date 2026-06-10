LIVE Milan – I dubbi di Rangnick Parla Glasner | Tutto dovrà essere perfetto Altrimenti …

In seguito alle recenti dimissioni di diverse figure chiave, tra cui l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico, la società sta attualmente cercando i loro sostituti. La diretta aggiorna sulla rivoluzione societaria e tecnica in corso, mentre il nuovo allenatore, Glasner, afferma che tutto deve funzionare alla perfezione, altrimenti ci saranno conseguenze. Nel frattempo, il tecnico in carica, Rangnick, ha espresso alcuni dubbi riguardo alla situazione.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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