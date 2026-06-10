Il Milan sta affrontando importanti cambiamenti societari e tecnici. Sono stati esonerati l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Attualmente si sta lavorando per individuare i loro sostituti. Nel frattempo, sono emersi dubbi da parte di alcuni allenatori sulla collaborazione con il nuovo tecnico, con particolare attenzione all’intesa tra i candidati. La situazione rimane in evoluzione, con giorni decisivi per il futuro della squadra.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – I dubbi di Rangnick, l’intesa con Glasner: saranno giorni caldi

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LIVE Milan – Rangnick e Glasner, lunedì e martedì giorni chiave. Spunta anche SlotLunedì e martedì si svolgeranno incontri decisivi per il futuro del club, con l’obiettivo di definire le nuove nomine tecniche e societarie.

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[PBP] Il Milan ha ottenuto l'approvazione di Glasner. Ora il Milan deve decidere se chiudere l'affare; non vogliono commettere lo stesso errore fatto in passato… Le impressioni del Milan su Rangnick sono positive. Forse stanno esitando per paura di sbagliare. reddit

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