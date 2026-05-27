In Spagna, l'allenatore Iraola ha rifiutato l'offerta di ingaggiare Ibrahimovic e Cardinale. Nel frattempo, Rangnick e Glasner sono in crescita come candidati per la panchina. In Italia, sono state licenziate le figure di vertice dell'area sportiva, tra cui l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico. Sono ora in corso le ricerche per i loro sostituti.

Terzo giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola, il nome più caldo per la panchina, sembra raffreddarsi: non sarebbe convinto del budget di mercato esiguo dei rossoneri. Rimangono in corsa altri profili, tutti stranieri: dai dirigenti agli allenatori contattati, pare non ci sia neanche un italiano. Xavi resta un profilo forte per la panchina, mentre Rangnick potrebbe ricoprire il ruolo di DT. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – In Spagna: ‘no’ di Iraola a Ibra e Cardinale. In ascesa Rangnick e Glasner

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