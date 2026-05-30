LIVE Milan – Rangnick e Glasner lunedì e martedì giorni chiave Spunta anche Slot

Lunedì e martedì si svolgeranno incontri decisivi per il futuro del club, con l’obiettivo di definire le nuove nomine tecniche e societarie. Sono stati rilasciati comunicati ufficiali che annunciano la cacciata dell’amministratore delegato, del direttore sportivo, dell’allenatore e del direttore tecnico. Le discussioni riguardano anche possibili candidature per i ruoli di allenatore e direttore generale, con alcuni nomi già circolati come potenziali sostituti.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono due le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; l'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Romano annuncia: “Glasner incontro con il Milan martedì”. E occhio a RangnickMatteo Moretto e Fabrizio Romano hanno riferito che l'allenatore Glasner incontrerà il Milan martedì.

Temi più discussi: Milan, si sceglie il tecnico: incontri in vista con due candidati; Milan: ritorno di fiamma per Rangnick, lui non smentisce. Ma le sue richieste sono importanti; Allenatore Milan, le ultime: Rangnick candida Jaissle. E c'è stato già un incontro con Pochettino...; Rangnick detta le condizioni al Milan: ruolo di direttore tecnico, la scelta dell’allenatore e pieni poteri sulla rifondazione rossonera.

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