LIVE Milan – Rangnick e Glasner lunedì e martedì giorni chiave Ai ferri corti con Allegri

Da pianetamilan.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì e martedì saranno giorni decisivi per il futuro del club. Sono stati esonerati l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Ora si cerca di individuare i loro sostituti. Nel frattempo, il tecnico uscente ha avuto scontri con il nuovo allenatore, mentre i nomi di Rangnick e Glasner sono al centro delle discussioni per le prossime scelte.

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Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono due le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; l'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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