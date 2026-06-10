LIVE Bellucci-Hanfmann 7-5 6-7 6-2 ATP Stoccarda 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince la battaglia ed è in quarti!
Bellucci ha vinto il match contro Hanfmann con i punteggi di 7-5, 6-7, 6-2 e si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP a Stoccarda. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha superato l’avversario in tre set. La diretta si è fermata con il passaggio del turno del giocatore italiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Bellucci ed Hanfmann, con il bustese che approda in quarti di finale. Un saluto sportivo! 13:42 Di fronte ci sarà adesso il vincente (pioggia permettendo) del match che si giocherà tra un match sul Centrale tra Landaluce e Fritz. 13:41 Quarto di finale sull’erba di Stoccarda per il mancino di Busto Arsizio che ha cominciato alla grande l’avvicinamento a Wimbledon con due vittorie di sostanza contro Davidovich e Hanfmann, peraltro giunte al set decisivo. 13:40 ‘ Grazie mille’ dice il tedesco all’azzurro alla stretta di mano. 13:38 BELLUCCI b. Hanfmann 7-5, 6-7, 6-2! Con il servizio ha chiuso il lombardo ed è in quarti! 40-30 ACE!!! TREDICI! Vai Mattia, un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bellucci-Hanfmann: gli highlights | ATP 250 Stoccarda
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