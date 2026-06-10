LIVE Bellucci-Hanfmann 7-5 6-7 6-2 ATP Stoccarda 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince la battaglia ed è in quarti!

Notizia in breve

Bellucci ha vinto il match contro Hanfmann con i punteggi di 7-5, 6-7, 6-2 e si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP a Stoccarda. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha superato l’avversario in tre set. La diretta si è fermata con il passaggio del turno del giocatore italiano.