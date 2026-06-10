Bellucci ha vinto il primo set contro Hanfmann con il punteggio di 7-5, ma nel secondo il tedesco ha pareggiato 6-7. Nel terzo set, Hanfmann ha ottenuto un break che ha portato il match sul 4-1 per l’azzurro, che ha poi consolidato il vantaggio. Durante il match, c’è stato un timeout medico per Hanfmann, che sembra aspettare l’interruzione dovuta alla pioggia. Il risultato attuale vede Bellucci in vantaggio nei quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:27 Medical timeout per il tedesco, secondo noi sta aspettando che giunga la pioggia. Che senso potrebbe avere altrimenti? 4-1 Risposta incisiva di dritto, altro break! Ora dovrebbe essere fatta per davvero! 30-40 Altro errore e allora c’è il mini match point per Bellucci, un altro. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Gratuito dopo il servizio del tedesco. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Sbaglia un altro dritto Hanfmann. 3-1 Tiene la battuta confermando un break per la prima volta nel match Bellucci. 40-0 Scentra il dritto Hanfmann. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima e dritto comodo. 2-1 Gratuito di dritto Hanfmann e break Bellucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Hanfmann 7-5, 6-7, 4-1, ATP Stoccarda 2026 in DIRETTA: altro break dell’azzurro che mette in ghiaccio i quarti di finale!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mattia Bellucci vs Yannick Hanfmann Live Score - ATP Stuttgart, Germany Men Singles

Notizie e thread social correlati

LIVE Darderi-Hanfmann 7-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: altro tie-break di passione vinto dall’azzurroNel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con un risultato di 7-6, con l’italiano che ha vinto un altro tie-break...

LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!Sul campo centrale di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si sta svolgendo con Darderi avanti due set a uno.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Hanfmann oggi, ATP Stoccarda 2026: orario, programma, streaming; Atp Stoccarda 2026, Bellucci al 2° turno: Davidovich Fokina ko in tre set; Bellucci da applausi a Stoccarda: Davidovich Fokina battuto in tre set, ora testa a Yannick Hanfmann; Live Yannick Hanfmann - Aleksandar Kovacevic - Stoccarda Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/06/2026.

La stagione su erba inizia con una vittoria per Bellucci! L'azzurro batte Davidovich Fokina in 3 set all'esordio a Stoccarda (6-2 6-7 6-1), conquistando l'accesso agli ottavi di finale: sfiderà uno tra Hanfmann e Kovacevic. x.com

Dove vedere in tv Bellucci-Hanfmann oggi, ATP Stoccarda 2026: orario, programma, streamingMercoledì 10 giugno Mattia Bellucci sarà protagonista sull'erba di Stoccarda, nel torneo ATP250. Sul grass teutonico, l'azzurro affronterà nel match ... oasport.it

LIVE Bellucci-Hanfmann, ATP Stoccarda 2026 in DIRETTA: azzurro per farsi strada sull’erbaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno dell'ATP 250 di ... oasport.it