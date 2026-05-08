LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il difficile primo set

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con il primo set vinto dall’azzurro per 6-4. Darderi ha mostrato un ritmo elevato, costringendo Hanfmann a errori forzati e a dover recuperare durante tutto il gioco. La partita è ora in corso e gli aggiornamenti continueranno in tempo reale.

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