LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il difficile primo set

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con il primo set vinto dall’azzurro per 6-4. Darderi ha mostrato un ritmo elevato, costringendo Hanfmann a errori forzati e a dover recuperare durante tutto il gioco. La partita è ora in corso e gli aggiornamenti continueranno in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darderi-Hanfmann 6-4!  Ritmo alto di Darderi, sbaglia costretto a superarsi di rovescio Hanfmann. Clamoroso ultimi tre punti dell’italo-argentino che si sfoga, forse anche per non averlo chiuso prima. 40-30 ACE! 30-30 ACE! 15-30 Palla corta assist di Darderi, chiude il tedesco e si fa minaccioso. 15-15 Non tiene in campo il dritto difensivo il tedesco. 0-15 Risposta che prende la buca e diventa ingestibile. 5-4 Tiene la battuta Hanfmann, Darderi sta per servire per il primo set. 40-30 Gran rovescio lungoriga di Hanfmann. 30-30 Prima vincente. 15-30 Clamoroso errore da vicino di Hanfmann. 15-15 Sbaglia di rovescio costretto alla difesa il tedesco.🔗 Leggi su Oasport.it

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