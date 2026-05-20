LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | altro tie-break di passione vinto dall’azzurro

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con un risultato di 7-6, con l’italiano che ha vinto un altro tie-break molto combattuto. Durante l'incontro, Darderi è riuscito a recuperare da un punteggio di 0-4 nel secondo set, conquistando il tie-break contro Burruchaga. La partita è stata seguita in diretta, con continui scambi di colpi tra i due giocatori, e si è conclusa con la vittoria di Darderi nel set decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darderi era risalito da 0-4 nel tie break del 2° set contro Burruchaga. Darderi-Hanfmann 7-6(7)! Crudelissimo! Mamma mia, ha giocato il set perfetto il tedesco e ha perso il 5° set in stagione su altrettanti disputati dall’azzurro. 8-7 Ace! Quarto del tie-break. 7-7 Servizio vincente. 6-7 Si è offerto nello scambio Darderi e Hanfmann per una volta non ha sbagliato. 6-6 Non avevamo dubbi. Doppio fallo. Mani sui fianchi per Hanfmann, che in fin dei conti se l’è voluta. Perché rischiare la prima sapendo che poi ci sarebbe stata una seconda da giocare. Di nulla largo l’ace esterno. E ora? 5-6 Mette in rete forse il rovescio più facile del parziale il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500

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