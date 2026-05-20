LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | altro tie-break di passione vinto dall’azzurro

Nel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con un risultato di 7-6, con l’italiano che ha vinto un altro tie-break molto combattuto. Durante l'incontro, Darderi è riuscito a recuperare da un punteggio di 0-4 nel secondo set, conquistando il tie-break contro Burruchaga. La partita è stata seguita in diretta, con continui scambi di colpi tra i due giocatori, e si è conclusa con la vittoria di Darderi nel set decisivo.

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