LIVE Darderi-Hanfmann 7-6 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | altro tie-break di passione vinto dall’azzurro
Nel torneo ATP di Amburgo, il match tra Darderi e Hanfmann si è concluso con un risultato di 7-6, con l’italiano che ha vinto un altro tie-break molto combattuto. Durante l'incontro, Darderi è riuscito a recuperare da un punteggio di 0-4 nel secondo set, conquistando il tie-break contro Burruchaga. La partita è stata seguita in diretta, con continui scambi di colpi tra i due giocatori, e si è conclusa con la vittoria di Darderi nel set decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darderi era risalito da 0-4 nel tie break del 2° set contro Burruchaga. Darderi-Hanfmann 7-6(7)! Crudelissimo! Mamma mia, ha giocato il set perfetto il tedesco e ha perso il 5° set in stagione su altrettanti disputati dall’azzurro. 8-7 Ace! Quarto del tie-break. 7-7 Servizio vincente. 6-7 Si è offerto nello scambio Darderi e Hanfmann per una volta non ha sbagliato. 6-6 Non avevamo dubbi. Doppio fallo. Mani sui fianchi per Hanfmann, che in fin dei conti se l’è voluta. Perché rischiare la prima sapendo che poi ci sarebbe stata una seconda da giocare. Di nulla largo l’ace esterno. E ora? 5-6 Mette in rete forse il rovescio più facile del parziale il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Darderi vs Hanfmann AMBURGO Open 2026 Atp 500
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Dopo la fantastica cavalcata a Roma, Luli Darderi riparte con una vittoria al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sconfitto il sempre ostico Roman Andrés Burruchaga per 6-3 7-6, rimontando da 0-4 nel tie-break. Ora ancora contro Yannick Hanfmann x.com
Lorenzo Musetti e Luciano Darderi approdano al terzo turno, battendo rispettivamente Mpetshi Perricard e Hanfmann: il carrarino affronterà adesso Cerundolo, mentre l’italoargentino dovrà vedersela con Paul facebook
LIVE Darderi-Hanfmann 6-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 ACE! 1-1 ACE! 0-1 Appena lungo il recupero di Darderi al termine di uno scambio bello e movimentato. 6-6 A ... oasport.it
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