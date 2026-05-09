LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro!
Sul campo centrale di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si sta svolgendo con Darderi avanti due set a uno. Nel secondo parziale, l’azzurro ha ottenuto un break importante, portandosi sul 5-3. La partita è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli scambi tra i due tennisti, mentre la tensione aumenta nel tentativo di chiudere il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Parte prima e recupera in modo vincente la smorzata Hanfmann. 5-3 Prima vincente! 40-15 Non risponde di rovescio il tedesco. 30-15 Non rientra in campo il dritto in corsa lungoriga del tedesco. 15-15 Palla corta fintata e chop vincente alla Federer di Hanfmann. 15-0 Lunga la risposta di rovescio del tedesco. 4-3 A zero Hanfmann. 40-0 Lunga la risposta di rovescio di Darderi. 30-0 Ace. 15-0 Dritto vincente del tedesco. 4-2 Non risponde di rovescio Hanfmann. 40-15 Largo il recupero di rovescio di Hanfmann. 30-15 Attacco controtempo e volèe stoppata vincente!!! 15-15 Risposta nei piedi e dritto vincente.🔗 Leggi su Oasport.it
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