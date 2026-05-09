LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro!

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo centrale di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si sta svolgendo con Darderi avanti due set a uno. Nel secondo parziale, l’azzurro ha ottenuto un break importante, portandosi sul 5-3. La partita è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli scambi tra i due tennisti, mentre la tensione aumenta nel tentativo di chiudere il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Parte prima e recupera in modo vincente la smorzata Hanfmann. 5-3 Prima vincente! 40-15 Non risponde di rovescio il tedesco. 30-15 Non rientra in campo il dritto in corsa lungoriga del tedesco. 15-15 Palla corta fintata e chop vincente alla Federer di Hanfmann. 15-0 Lunga la risposta di rovescio del tedesco. 4-3 A zero Hanfmann. 40-0 Lunga la risposta di rovescio di Darderi. 30-0 Ace. 15-0 Dritto vincente del tedesco. 4-2 Non risponde di rovescio Hanfmann. 40-15 Largo il recupero di rovescio di Hanfmann. 30-15 Attacco controtempo e volèe stoppata vincente!!! 15-15 Risposta nei piedi e dritto vincente.🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi hanfmann 6 4 5 3 atp roma 2026 in diretta c8217232 il break dell8217azzurro
© Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 2-1, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro

Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 7-6, 3-2, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break di svantaggio

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!; Live Yannick Hanfmann - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming.

darderi hanfmann live darderi hanfmann 6LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: c’è il break dell’azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A quindici Darderi! 40-15 Servizio vincente! 30-15 Anche Hanfmann sbaglia un dritto non impossibile. 15-15 ... oasport.it

darderi hanfmann live darderi hanfmann 6Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento di entrare in campo per iniziare un'avventura in cui provare ad andare più avanti possibile. Nel secondo turno del singolare maschile degli ... oasport.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.