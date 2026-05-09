LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’azzurro!

Sul campo centrale di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann si sta svolgendo con Darderi avanti due set a uno. Nel secondo parziale, l’azzurro ha ottenuto un break importante, portandosi sul 5-3. La partita è in corso e gli spettatori seguono con attenzione gli scambi tra i due tennisti, mentre la tensione aumenta nel tentativo di chiudere il match.

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