LIVE Atletica Diamond League Oslo 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Andy Diaz Assente Pichardo

Durante la Diamond League di Oslo 2026, l’Italia schiera Andy Diaz per le gare di atletica, mentre l’atleta Pichardo non è presente. In corso, l’olandese Schilder ha lanciato il peso a 20 metri. La manifestazione prosegue con varie discipline in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.14: Alza l’asticella l’olandese Schilder che lancia il peso a 20.11 e consolida la seconda posizione. Nessun altro miglioramento nella prima parte della quarta rotazione 19.10: Tra pochi minuti il via del salto triplo femminile. Queste le protagoniste: 1 PÉREZ HERNÁNDEZ Leyanis CUB 10 JAN 2002 14.98 14.95 1 2 LAFOND Thea DMA 5 APR 1994 15.02 14.84 2 3 POVEA Liadagmis CUB 6 FEB 1996 14.93 14.41 4 4 VELAZCO Davisleydi CUB 4 SEP 1999 14.85 14.85 5 5 SARR Saly SEN 14 OCT 2002 14.70 14.70 6 6 SMITH Ackelia JAM 5 FEB 2002 14.54 9 7 ÅSKAG Maja SWE 18 DEC 2002 14.27 14.24 16 19.05: Nessun cambiamento dopo la terza rotazione di lanci 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Oslo Diamond League 2026 Is Absolutely Loaded | Track And Field

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