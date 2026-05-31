LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri
L'evento si svolge a Rabat, in Marocco, dove si tiene la terza tappa della Diamond League 2026. Tra gli atleti italiani in gara, spiccano Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri. La manifestazione è trasmessa in diretta e permette di seguire le competizioni di atletica leggera in tempo reale. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online, offrendo ai fan la possibilità di seguire le prestazioni degli atleti italiani durante l'intera giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Diamond League 2026 in programma a Rabat in Marocco. Verso Roma passando da Rabat. La Diamond League fa tappa in Marocco per l’ultimo appuntamento fuori dall’Europa prima del Golden Gala Pietro Mennea, e per diversi azzurri rappresenta un passaggio fondamentale in vista della grande serata dell’Olimpico. I riflettori saranno puntati soprattutto su Leonardo Fabbri, Ayomide Folorunso, Francesco Pernici, Zaynab Dosso ed Eloisa Coiro, chiamati a confrontarsi con alcuni dei migliori interpreti mondiali delle rispettive specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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