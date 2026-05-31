LIVE Atletica Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri

Notizia in breve

L'evento si svolge a Rabat, in Marocco, dove si tiene la terza tappa della Diamond League 2026. Tra gli atleti italiani in gara, spiccano Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri. La manifestazione è trasmessa in diretta e permette di seguire le competizioni di atletica leggera in tempo reale. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online, offrendo ai fan la possibilità di seguire le prestazioni degli atleti italiani durante l'intera giornata.