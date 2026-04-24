Ubriaco disturba i viaggiatori alla stazione di Verona aggredisce gli agenti e ferisce una poliziotta

Un uomo di 23 anni è stato arrestato alla stazione di Verona Porta Nuova dopo aver disturbato i viaggiatori in stato di ebbrezza, aver aggredito alcune persone e aver ferito una agente di polizia. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ha fermato l’uomo, che ha opposto resistenza durante le operazioni. L’uomo è stato portato in centrale e sono in corso ulteriori accertamenti.

Un arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Un giovane straniero di 23 anni è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo, mentre si trovava in stato di alterazione alcolica e infastidiva i clienti delle biglietterie. L’episodio si è verificato nell’ambito dei controlli previsti dal piano “stazioni sicure”. L’intervento alla stazione di Verona Porta Nuova Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante i frequenti controlli che la Polizia Ferroviaria, in collaborazione con i militari dell’Esercito, sta effettuando presso la stazione di Verona Porta Nuova.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ubriaco disturba i viaggiatori alla stazione di Verona, aggredisce gli agenti e ferisce una poliziotta Notizie correlate Leggi anche: Padova, aggressione shock in stazione: prima aggredisce una donna poi resiste e ferisce due agenti Violenza alla stazione di Formia, una donna aggredisce gli agenti della PolferNei suoi confronti è scattato un Dacur, provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, della durata di un anno.