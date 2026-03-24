Tra gli italiani residenti all’estero, la maggioranza si è espressa a favore della riforma della giustizia, rendendo la loro posizione nettamente diversa rispetto a quella degli elettori in Italia. I dati mostrano che il sì ha prevalso in modo significativo tra gli italiani fuori dai confini nazionali, mentre in Italia il risultato è stato più equilibrato o opposto. La differenza tra i due territori ha creato un risultato clamoroso.

Un risultato che ha del clamoroso. Il voto degli italiani all’estero sul referendum sulla riforma della giustizia è risultato in controtendenza rispetto al voto in Italia. A spoglio concluso (2.207 sezioni su 2.207), si legge sul sito Eligendo, i Sì sono stati il 56,34% delle preferenze contro il 43,66% di No. In termini assoluti, sono stati 803.632 gli elettori che hanno votato a favore della riforma della giustizia, mentre i contrari sono stati 622.652. Nel dettaglio, solo in Europa sono stati i No a vincere con il 56,24% delle preferenze. Mentre i Si hanno vinto in America del Sud con il 72,86%, in America del Nord e centrale con il 57,64%, e nella macro area Africa-Asia-Oceania con il 53,02%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tra gli italiani all’estero è per sempre Sì. Se fosse stato per loro la riforma sarebbe stata approvata: i dati

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